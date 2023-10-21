Последний год цивилизации: опубликовано страшное предсказание Ванги на 2024-й — лучше присядьте

Когда слепая ясновидящая при жизни упоминала, что в 2020-2022 годов Россия потеряет много людей в вооруженном конфликте, ей никто не верил. Сбывшиеся прогнозы провидицы заставили толкователей более детально разобрать её высказывания, которые, по их мнению, соответствуют грядущему 2024 году.

Мало приятного обнаружили толкователи наследи Вангелии Гуштеровой из Болгарии в записях её предсмертных изречений (она запрещала документировать свои слова, но многие люди из близкого окружения зафиксировали их в качестве своих воспоминаний).

Так, личный секретарь и родственник Ванги Сергей Косторной в эфире болгарского телеканала «Факти» поделился информацией, которую он услышал из её уст. По его мнению, эти высказывания соответствуют грядущему 2024 году.

Голод, нехватка чистой воды, экономические проблемы в Европе, а также аномальная засуха в Индии, которая может закончиться недостатком продуктов – это лишь верхушка «айсберга».

Самыми пугающими словами Ванги были высказывания о ядерной катастрофе, которая произойдет вследствие взрыва на АЭС в 2024 году, а первым политическим последствием станет лишение США статуса мирового доминанта.

Что касается нашей страны, то в 2024 году Ванга пророчила смену лидера. Описывая нового президента РФ, она говорила о решительном человеке, имя которого означает «владеющий миром».