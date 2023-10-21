«Призовут три миллиона»: россиян шокировали заявлениями о новой волне мобилизации

С начала 2023 года вооруженные силы РФ, работающие в зоне действия СВО, пополнились новобранцами в количестве 335 тысяч человек. Однако некоторые эксперты уверяют, что для выполнения боевых задач требуется ещё три миллиона мобилизованных.

Цифры – вещь упрямая. Сопоставив потребность в свежих человеческих ресурсах и количество стратегических задач в зоне СВО на Украине, Минобороны пришло к выводу, что добровольцев (подписали контракты), набранных с начала текущего года, вполне достаточно. С этим мнением согласные и полевые генералы, которые в приоритет ставят качественное обучение такого большого количества людей.

Однако есть ряд несогласных. Так, журналист и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный считает, что России необходимо провести вторую волну мобилизации, поскольку противник заявил о призыве 600 000 украинцев. По его мнению, Киев мобилизационные мероприятия не приостанавливает с февраля прошлого года и это позволяет закрывать колоссальные потери ВСУ на передовой постоянно.

С ним согласны авторы телеграмм-канала «Readovka», которые уверяют, что нашей армии для полной победы в СВО требуется от 1 до 3 миллионов мобилизованных.

Из новшеств:

· Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО: «Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», заявил он.

· Выдавать удостоверение ветерана боевых действий станут без заявлений: в случае отсутствия документов для выдачи удостоверения, кадровые службы свяжутся с воинской частью, органом военного управления или организацией ВС и получат недостающие сведения.