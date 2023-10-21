Прокляли Россию и попали в чёрный список: каким звёздам запрещён въезд в РФ на 50 лет

Смутные времена, как фильтр, выделяют мелких людей, высвечивая их нутро. Никто в нашей стране и не подумать не мог, что ряд народных кумиров скатится до презрения к своей Родине.

Транслировать в мир отношение к разного рода событиям – не плохая привычка, но высказывания могут быть настолько негативными, что последствия от них растянутся на полвека вперёд.

Так случилось и с некоторыми выдающимися деятелями науки и искусства России, которые сочли нужным проклясть государство, которое предоставило им возможность реализоваться и заработать неплохие капиталы.

Кроме списка иноагентов появился и перечень тех, кому Минюст РФ запретил въезд в нашу страну сроком на 50 лет, пишет телеграмм-канал «Ru – By». Из трёх десятков человек, включённых в этот список ярко выделяются самые известные:

· Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) деньги, собранные от продажи российских концертов (отменил лично после начала СВО) потратил на нужды ВСУ, где и служит;

· Светлана Лобода, украинская певица;

· Алан Бадоев, украинский режиссёр и продюсер назвал происходящее в России «трусливой тишиной»;

· Андрей Бедняков, ведущий программы «Орёл и Решка»;

· Андрей Данилко (Верка Сердючка);

· Иван Дорн, украинский певец;

· Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (певец Потап) с первых дней СВО призывают россиян освобождаться от тоталитарного режима и кромешной информационной тьмы;

· Дмитрий Монатик, украинский певец активно поддерживает ВСУ, а президента РФ называет диктатором;

· Людмила Сивацкая, актриса, сыгравшая роль Василисы в фильме «Последний богатырь».