Глава нашего государства Владимир Путин назвал потери украинской армии «санитарными» и «безвозвратными». Портал «Сиб.фм» публикует подробности о контрнаступлении в зоне действия СВО, прозвучавшие из уст президента РФ.

Как все помнят, в первые дни июня текущего 2023 года войска украинской армии объявили о начале контрнаступления в зоне действия специальной военной операции. С того времени и по настоящий момент их потери составили более 90 тысяч человек, рассказал Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

По его словам, подобные «потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении». Проще говоря, они в восемь раз превышают российские.

Глава нашего государства также напомнил о серьёзном намерении Украины добиваться стратегического поражения России на поле боя. Однако, по устойчивому мнению Путина, на деле всё выглядит более плачевно с явным перевесом сил в сторону российской армии.

По свежим сообщениям Минобороны РФ, человеческие потери вооружённых сил Украины в одном только донецком направлении составили до 410 военных. Сокращение ресурсов ВСУ произошло в результате пяти атак российских военных бригад у населённых пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка.