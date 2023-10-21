«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в выездном матче

ХК «Сибирь» одолела «Ак Барс», уступая две шайбы в начале матча.

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Сибирь» сумел одержать победу над «Ак Барсом». Встреча, которая прошла в Казани 20 октября, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Сначала сибиряки оказались в неблагоприятной ситуации, проигрывая со счетом 0:2. Однако они смогли переломить ход игры и забросить три шайбы без ответа, обеспечив себе победу над хозяевами льда.

В составе команды из Новосибирской области отличились Никита Шашков, Владимир Бутузов и Тейлор Бек.

Для «Ак Барса» обе шайбы забросил Вадим Шипачев, которому дважды ассистировал Александр Радулов.

После этой победы «Сибирь» занимает девятую строчку в турнирной таблице Востока, имея на своем счету 21 балл. «Ак Барс» же располагается на второй позиции с 28 очками.

Напомним, ранее ХК «Сибирь» обыграл «Торпедо» по буллитам на выезде.