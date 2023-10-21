В Новосибирск пришли сильные дожди и ураганный ветер

Как сообщает Гидрометцентр, в эти выходные 21 и 22 октября в Новосибирске ожидаются дожди и ветер.

Теплые дни в Новосибирске закончились и теперь все выходные буду сопровождаться холодом и повышенной влажностью.

В субботу, 21 октября, весь день ожидаются дожди. Температура воздуха ночью и утром составит +5 градусов, а днем и вечером — +11 градусов.

В воскресенье, 22 октября, ожидается облачная погода, но без осадков. Температура составит +7 градусов.

Помимо этого, ожидается усиление западного ветра 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что из-за такой погоды возможны нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, что может привести к увеличению количества ДТП.