В Новосибирске отказались признать Октябрьский мост культурным наследием

Новосибирский Октябрьский мост не признали объектом культурного наследия.

Октябрьский мост в Новосибирске, который связывает левый и правый берега Оби, не признали культурным наследием. Эксперты пришли к выводу, что этот мост не является уникальным для своего времени и его художественное оформление потеряло свою подлинность.

Отрицательное заключение историко-культурной экспертизы было опубликовано на сайте государственной инспекции по охране памятников Новосибирской области.

В документе отмечается, что Октябрьский мост является градостроительным объектом, который изменил дорожно-транспортную сеть города. Однако эксперты указывают, что это не уникальное явление, так как при строительстве подобных сооружений всегда возникают изменения.

Специалисты также считают нецелесообразным рассматривать мост с точки зрения архитектуры или монументального искусства, так как его проектирование и оформление были аналогичны другим мостам того времени.

Октябрьский мост включает в себя инженерные сети и объекты, которые постоянно подвергаются изменениям. В настоящее время на мосту проводится капитальный ремонт, в результате которого часть ограждения и опор освещения будет заменена.

Мост был открыт 20 октября 1955 года и состоит из семи пролётов длиной 128 метров каждый. Ширина моста составляет 24 метра, а его общая протяжённость вместе с насыпью и путепроводом на правом берегу составляет 2,3 километра. Строительство моста обошлось в 128 миллионов рублей.

Напомним, ранее Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет.