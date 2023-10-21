В Новосибирске приюты принципиально не отдают чёрных котов перед Хэллоуином

Новосибирске приюты для животных перестали отдавать чёрных котов перед праздником Хэллоуин.

В новосибирских приютах очень подозрительно относятся к тому, что люди берут котов чёрного цвета только осенью, в особенности это выпадает на канун Хэллоуина.

Волонтёры думают, что над животными будут издеваться в связи с таким праздником, а что еще хуже, начнут проводить ритуалы. Поэтому чтобы обезопасить кошек и котов, их просто перестали отдавать.

Либо же некоторые приюты проводят тщательную проверку будущих хозяев, чтобы точно удостовериться, будут ли они издеваться над животным или нет.

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