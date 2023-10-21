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проиcшествия

В Новосибирске произошло массовое ДТП

Фото: социальные сети

В Новосибирске на улице Ипподромской произошла массовая авария.

По данным группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», на улице Ипподромская в Новосибирске разбились серебристый хэтчбек Mazda Demio, зелёный универсал Volkswagen Golf и чёрный седан JAC J7, брендированный «Яндекс Go».

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что вечером 19 октября в Купинском районе Новосибирской области 23-летняя пассажирка Toyota Carina погибла в результате ДТП. Девушка без водительских прав ехала по дороге «Медяково-Благовещенка». На 19 километре водитель вылетела в правый по ходу движения кювет. Автомобиль перевернулся.

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Валерия Митрохина
Журналист

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