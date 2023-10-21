В Новосибирске сильный ветер снёс остановку

В Новосибирске ветер вновь стал причиной происшествия.

Как сообщают в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», на остановке «Магазин №12», расположенной на улице Российской в Новосибирске, сильный порыв ветра сдул остановочный павильон.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске из-за сильного порыва ветра снесло крышу и упало дерево прямо на проезжую часть.

В связи с плохой погодой, МЧС по Новосибирской области предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях. Во время нахождения на улице стараться не приближаться к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи и обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.