В Новосибирске сильный ветер срывает крыши и деревья

В Новосибирске из-за сильного порыва ветра снесло крышу и упало дерево прямо на проезжую часть.

В Telegram-канале АСТ-54 Black сообщили, что в Новосибирске на Большевистской, 149 у здания ветром сорвало крышу. Также в посте приложили фото упавшего дерева недалеко от проезжающей машины.

«Сегодня и вправду сильный ветер, местами срывает деревья, на улицах частенько летают пакеты с мусором», – прокомментировали в Telegram-канале.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в эти выходные 21 и 22 октября ожидаются дожди и ветер. Теплые дни в Новосибирске закончились и теперь все выходные буду сопровождаться холодом и повышенной влажностью. Напомним, что такая погода может привести к повреждению линий связи и электропередач, падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, отрыву кровли со зданий и сооружений.