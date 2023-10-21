В Новосибирской филармонии прокомментировали увольнение худрука Калужского

В филармонии Новосибирска уволили художественного руководителя Владимира Калужского.

Как сообщили в ГАУК НСО «Новосибирская филармония», должность худрука была сокращена еще с 9 июня 2023 года и об этом Владимира Калужского уведомили за два месяца в соответствии с трудовым законодательством РФ.

«7 июня Владимир Михайлович принял решение уволиться по соглашению сторон и получил денежную компенсацию, предусмотренную Трудовым кодексом», — прокомментировали в ГАУК НСО «Новосибирская филармония».

Напомним, что по словам Калужского, его успех вызвал зависть, и поэтому его должность будет ликвидирована в июне 2024 года после доноса. Кроме того, возможно, будет закрыт отдел детско-юношеской музыки.