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культура

В Новосибирской филармонии прокомментировали увольнение худрука Калужского

Фото: социальные сети

В филармонии Новосибирска уволили художественного руководителя Владимира Калужского.

Как сообщили в ГАУК НСО «Новосибирская филармония», должность худрука была сокращена еще с 9 июня 2023 года и об этом Владимира Калужского уведомили за два месяца в соответствии с трудовым законодательством РФ.

«7 июня Владимир Михайлович принял решение уволиться по соглашению сторон и получил денежную компенсацию, предусмотренную Трудовым кодексом», — прокомментировали в ГАУК НСО «Новосибирская филармония».

Напомним, что по словам Калужского, его успех вызвал зависть, и поэтому его должность будет ликвидирована в июне 2024 года после доноса. Кроме того, возможно, будет закрыт отдел детско-юношеской музыки.

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Валерия Митрохина
Журналист

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