В Новосибирскую область поступили 23 цифровых рентген-аппарата

В больницы и поликлиники Новосибирской области поступили 23 новых цифровых рентген-аппарата.

В Новосибирскую область за последние три года, благодаря проекту «Здравоохранение», приобрели уже 23 современных цифровых рентген-аппарата для больниц и поликлиник региона.

Еще год назад два аппарат установили в Здвинской центральной районной больнице. Новое оборудование смогло заменить пленочные рентген-аппараты.

«Срок выдачи результатов уменьшился — не надо проявлять пленки, ждать. Если раньше десять человек мы могли, например, за два часа принять, то теперь за час. Использовать новое оборудование удобнее и дешевле», — прокомментировал главный врач Здвинской центральной районной больницы Виктор Третьяк.

Напомним, что в Новосибирске двое школьников госпитализированы после курения вейпа в школьном туалете.