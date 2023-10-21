В России пропал победитель лотереИ с выигрышем 5 млн рублей

Крупный лотерейный куш никак не найдёт своего обладателя.

14 октября текущего 2023 года розыгрыш государственной лотереи «СтоЛото» закончился оглушительной победой одного из участников. Один из тысяч билет, в игровом поле которых нужно отметить 12 чисел от 1 до 24, стал счастливым для жителя нашей страны.

Суперприз в размере пяти миллионов рублей выиграл житель Свердловской области, угадавший все числа в своём билете. Кстати, лотерейка обошлась свердловчанину всего в 300 рублей.

Как правило, подобные крупные выигрыши долго не залёживаются, и хозяева счастливых билетиков оперативно предъявляют на деньги свои права. Однако нынешний уральский миллионер прячется от организаторов розыгрыша, которые уже сбились с ног, разыскивая его по всей стране, рассказали изданию URA.RU распространители российских государственных лотерей.

Отметим, что жители этого уральского региона часто становятся победителями таких розыгрышей. В предыдущей игре пять миллионов рублей выиграл мужчина, проживающий в Екатеринбурге (искать долго его не пришлось).