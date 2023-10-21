В России требуют провести срочную мобилизацию по примеру Израиля

Бывший гендиректор «Роскосмоса» сравнил мобилизацию в Израиле и России и далеко не пользу второй.

Член Совета федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин, ранее руководивший «Роскосмосом», поставил в пример российским властям и населению России патриотизм израильтян, который, по его словам, они проявили в ходе мобилизационных процедур-2023.

По его словам в беседе с радио «Говорит Москва», Израиль, в отличие от России, смог мобилизовать 300 тысяч резервистов за двое суток, а вот «горький опыт» частичной мобилизации, проведенной в России в минувшем году, должен послужить «хорошим, выученным уроком».

По его устойчивому мнению, в России вторая волна мобилизации, которую чиновники отрицают, возможна, потому он призвал не исключать её возможность в ближайшем будущем.

В пике Рогозину писатель и публицист Анатолий Несмиян напомнил, что, в отличие от израильской, живущей в режиме «завтра война», российская мобилизационная система не предусмотрена на столь оперативный призыв.

Как показала практика подписания контрактов с Минобороны в 2023 году, нашим военкоматам под силу оформить и снарядить 30 000 новобранцев каждый месяц.