В России заявили об отмене индексации пенсии

Юридические нюансы действующего пенсионного законодательства России таят в себе неприятные сюрпризы, уверяют эксперты. Портал «Сиб.фм» публикует список тех пенсионеров, кто лишиться индексации пособия по старости.

Не секрет, что работающие пенсионеры нашей страны, не видевшие индексации своих пособий с 2016 года, начали массово оформлять статус самозанятого гражданина РФ (он даёт право получать прибавки и индексации наряду с неработающими пенсионерами и не отчислять взносы в СФР). Однако, мало кто знает об одном юридическом нюансе — если самозанятый пенсионер решит самостоятельно уплачивать взносы в Социальный фонд России, то он автоматически получит статус работающего, и в таком случае будет проведена не индексация, а перерасчет с учетом пенсионных баллов и взносов, накопленных по итогам прошлого года (прибавка всего в 370 рублей), пояснила кандидат юридических наук Ирина Сивакова в своём телеграмм-канале «Юридические тонкости».

Второй малоприятной для российских пенсионеров новостью стала отмена традиционной индексации в начале Нового года. По словам ответственного по вопросам труда, социальной политики и дел ветеранов Ярослава Нилова, действующий в нашей стране механизм увеличения пенсий отменяется в силу неэффективности: «Правительство РФ решило поменять алгоритм проведения индексаций, так как в январе уровень инфляции за прошлый год еще неизвестен, а величина повышения для пенсионеров уже установлена и потому их прибавка «съедается» подросшим процентом инфляции», пояснил он.

Отныне повышать пособия по старости станут дважды в год – в феврале и апреле. Но отследить эффективность новой системы российские пенсионеры смогут не ранее 2025 года.