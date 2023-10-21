Все на СВО: Бастрыкин сделал жёсткое заявление о мигрантах в России

Пока президент РФ делает поблажки мигрантам, служащим в зоне действия СВО в виде упрощённого получения статуса гражданина РФ, глава Следственного комитета предлагает лишать их гражданства за уклонение от участия в спецоперации на Украине.

В мае текущего года глава нашего государства Владимир Путин подписал Указ, по условиям которого иностранцы, заключившие контракты с Минобороны в период СВО, получают гражданство в упрощенном порядке.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что вместе с гражданством мигранты также получают обязанности, в том числе и по защите государства, гражданами которого они теперь являются.

Согласно данным Федеральной миграционной службы, с момента начала СВО в первой половине 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Киргизии получили российское гражданство. На практике же, по словам Бастрыкина, многие из них попросту уклонились от срочной службы или мобилизации, намеренно не вставая на воинский учёт. В связи с этим он предлагает лишать таких натурализованных граждан РФ российского паспорта.

Однако для этого потребуется внести поправки в статью 22 закона «О гражданстве Российской Федерации», пояснил депутат Госдумы РФ от КПРФ Михаил Матвеев, призывающий лишать гражданства и членов семей «уклонистов».

Отметим, что соответствующий документ с вышеописанными поправками уже поступил на рассмотрение Госдумы.