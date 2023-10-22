Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить размер пенсии от 40 000 рублей

Справедливоросс заявил, что правительство РФ обрекает пожилых россиян на нищенское существование, а МРОТ и прожиточный минимум оторваны от реальности.

Действующий лидер партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», депутат Госдумы Сергей Миронов давно радеет за пенсионеров нашей страны и уже не раз предлагал отказаться от провальной пенсионной реформы 2018 года, вернув возраст выхода на заслуженный отдых к прежнему уровню, то есть снизить на пять лет.

Другой остро-социальной инициативой руководителя думской фракции «справедливороссов» стала идея повышения минимального прожиточного минимума для пенсионеров до 40 000 рублей. Действующая норма, согласно данным СФР, составляет 12 363 рубля и Миронов заявил, что она оторвана от современных реалий и цен на продукты и услуги ЖКХ: «С учетом официальной инфляции стоимость потребкорзины, а значит, размер прожиточного минимума и минимальной пенсии сегодня должны быть не меньше 40 тысяч», пояснил он свою мысль.

Удастся ли депутату Госдумы найти поддержку своей идеи в парламенте и довести её до сколько-нибудь значимого результата, покажет только время.