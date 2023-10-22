Филармония Новосибирска назвала причину увольнения худрука Калужского

В Новосибирске художественный руководитель Владимир Калужский добровольно уволился из филармонии.

Как сообщили в ГАУК НСО «Новосибирская филармония», 7 июня 2023 года Владимир Михайлович Калужский принял решение уволиться. И с 9 июня должность художественного руководителя была сокращена. Владимира Калужского уведомили об этом за два месяца в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что художественного руководителя Владимира Калужского уволили из-за возможного доноса. А по словам самого худрука, его успех вызвал зависть, и поэтому должность будет ликвидирована в июне 2024 года после доноса. Кроме того, возможно, будет закрыт отдел детско-юношеской музыки.