Как изменятся выплаты и пособия в 2024 году: кому будут платить больше денег

Социальные пособия и пенсии ежегодно индексируются в нашей стране. Повышение традиционно зависит напрямую от текущего уровня инфляции и в 2024 году оно будет происходить в несколько этапов и коснется всех категорий пенсионеров.

Уже в первые два месяца нового 2024 года будет проведена поэтапная индексация пособий для самой многочисленной категории пожилых людей – неработающих пенсионеров, которых, по данным Росстата, в России насчитывается более 32 миллионов человек. Новые увеличенные на 7,5 % суммы выплат ждут их уже с 1 января 2024 года.

Месяцем позже, с 1 февраля грядущего года соответствующие изменения произойдут с социальными выплатами, пишет портал «Клерк.ру».на него могут рассчитывать льготники федерального значения — получатели (ЕДВ):

· Инвалиды I-III гр. инвалидности, в т.ч. дети-инвалиды;

· Ветераны ВОв;

· Ветераны локальных войн, участники боевых действий;

· Граждане, получившие инвалидность при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

· Герои труда Советского Союза, Российской Федерации.

Весной будущего года, а точнее с 1 апреля на 4,0% социальные пенсии и надбавки для пенсионеров Минобороны.

В конце будущего лета индексируются пенсии россиян, достигших пенсионного возраста, но продолжающих трудиться по основному месту работы (процент рассчитывается индивидуально).

Завершится годовая индексация повышением на 4 % пенсий бывших военных и лиц, к ним приравненных (сотрудники силовых структур РФ).