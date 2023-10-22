Пенсионер угрожал ножом подросткам на остановке в Новосибирске

В Новосибирске пенсионер напал с ножом на подростков.

Неадекватный пожилой мужчина с ножом угрожал троим подросткам на остановке «Чемской бор» в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграмм-канале «ЧП Новосибирск».

Очевидцы отмечают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта мужчина пронзил камеру велосипеда одного из подростков.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске неизвестный расстрелял мужчин из-за конфликта на дороге. Предварительно, конфликт возник между участниками дорожного движения. Водитель «Митцубиси» ехал с включенным дальним светом и ослепил глаза водителю «Тойоты». Сам стрелок скрылся с места происшествия.