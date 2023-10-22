«Преждевременное старение»: россияне раскрыли возраст наступления старости

Россияне предпочитают стареть преждевременно, выяснили в Российской академии наук.

Речь в новом совместном исследовании МГУ и РАН идёт о том, с какого возраста люди считают (чувствуют) себя старыми (полный текст статьи о ходе этого процесса опубликован в научном журнале «Народонаселение»), сообщает портал «РБК.ру».

Согласно опросам среди 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов нашей страны, возраст наступления старости в субъективном восприятии россиян в среднем составляет 70,7 года. По наблюдениям учёных, ответы на вопросы зависели от пола, возраста и состояния здоровья. При этом половина признающих себя пожилыми «постарели» раньше времени, которое сами же определили как наступление старости.

Для сравнения приведём данные о восприятии порога старости в других странах мира (подобное исследование проводил профессор Доминик Абрамс (DominicAbrams) из Университета Кента (UniversityofKent):

· в Португалии ощущают приход старости в 51 год;

· в Бельгии порог старения ощущается только в 64 года.

При этом средний показатель возраста старения в европейских странах составляет 54 года и сильно зависит от климата: чем теплее и южнее страна, тем раньше там в ощущениях людей заканчивается молодость и начинается старость.