СТО Новосибирска рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

В Новосибирске эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме.

В Новосибирске начался сезон подготовки автомобилей к зиме. Замена шин — это не единственное, что нужно сделать перед зимой. Издание BFM-Новосибирск пообщалось с экспертами, которые рассказали о 6 главных правил перед зимой.

Первое правило — подготовка резины. Рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура составляет +5+7 градусов. Летняя резина теряет свои свойства даже при небольших заморозках. Если у вас уже есть зимние шины, проверьте их износ: глубина протектора должна быть не менее 4 мм, а у шипованной резины большинство шипов должно быть на месте. Эксперты также подчеркивают, что в условиях Сибири лучше использовать шипованную резину, а не "липучку".

Второе правило — замена масла и других автомобильных жидкостей. Эксперты рекомендуют менять масло перед началом зимы, чтобы обеспечить правильную смазку двигателя при низких температурах. Также стоит заменить антифриз и тормозную жидкость, особенно если вы давно это не делали.

Третье правило — защита двигателя. Установка защиты картера двигателя является особенно актуальной в зимний период, даже для тех, кто ездит только по городским дорогам. Защита помогает предотвратить попадание снега, грязи и реагентов внутрь двигателя, что может нанести ему вред.

Четвертое правило — использование автоодеяла. В условиях Сибири специалисты считают утеплитель двигателя практически обязательной покупкой. Он помогает уменьшить износ мотора и снизить расход топлива. Рекомендуется использовать только сертифицированные продукты.

Пятое правило — антикоррозийная обработка. В последние годы использование противогололедных реагентов делает этот пункт все более важным. Рекомендуется провести антикоррозийную обработку машины полностью, чтобы защитить ее от вредного воздействия реагентов. Также стоит стараться держать автомобиль в чистоте зимой, регулярно мыв корпус и днище, чтобы предотвратить нанесение вреда от грязи и реагентов.

Шестое правило — проверка исправности всех систем. Перед зимой рекомендуется провести тщательную проверку всех систем автомобиля. В морозы риски возникновения проблем увеличиваются, поэтому лучше не откладывать ремонт. Необходимо проверить аккумулятор, провести диагностику ходовой и протестировать систему отопления.