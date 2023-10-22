В Новосибирске возбудили уголовное дело после появления липкого порошка со свалки

В Новосибирске следователи допрашивают сотрудников районной администрации.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как на улице Малыгина разлетелся неизвестный порошок, который летит с местной свалки. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По данным ведомства, должностные лица администрации Новосибирского района не осуществляли контроль за состоянием земельного участка на подконтрольной им территории, граничащей с рынком на улице Малыгина. В связи с этим, появилась несанкционированная свалка.

В результате скопленного мусора произошло загрязнение почв. Следователи СК проводят необходимые следственные действия и допрашивают сотрудников.

Как ранее писал Сиб.фм, на Хилокский жилмассив в Новосибирске лёг странный липкий порошок.