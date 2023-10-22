сегодня
22 октября, 15:50
пробки
3/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня
22 октября, 15:50
пробки
3/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня 15:00
общество проиcшествия

В Новосибирске возбудили уголовное дело после появления липкого порошка со свалки

Фото: соцсети, Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске следователи допрашивают сотрудников районной администрации.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как на улице Малыгина разлетелся неизвестный порошок, который летит с местной свалки. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По данным ведомства, должностные лица администрации Новосибирского района не осуществляли контроль за состоянием земельного участка на подконтрольной им территории, граничащей с рынком на улице Малыгина. В связи с этим, появилась несанкционированная свалка.

В результате скопленного мусора произошло загрязнение почв. Следователи СК проводят необходимые следственные действия и допрашивают сотрудников.

Как ранее писал Сиб.фм, на Хилокский жилмассив в Новосибирске лёг странный липкий порошок.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в