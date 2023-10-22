В Новосибирской области ожидается штормовой ветер до 27 м/с

МЧС по Новосибирской области предупредило о усиленном ветре 22 октября.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра ожидается усиление западного ветра со скоростью 17-22 м/с, а местами порывы могут достигать 25-27 м/с. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области отметили, что погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также срывом кровли со зданий и сооружений. Кроме того, возможны нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также увеличение количества ДТП.

В ведомстве отметили, что важно закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников предметы, которые могут быть унесены воздушным потоком. Кроме этого, нужно быть осторожнее с огнем, так как возгорания могут распространяться гораздо быстрее.

Также следует избегать приближения к деревьям и различным сооружениям повышенного риска, таким как мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи. Рекомендуется обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

В случае ЧП необходимо сообщать об этом по телефонам 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу: 218-22-32.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сильный ветер срывает крыши и деревья.