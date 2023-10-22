В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Александром Кудрявцевым

Под Новосибирском похоронят 20-летнего добровольца Александра Кудрявцева, который погиб в зоне СВО.

В Новосибирской области в Черепаново простятся с участников СВО Александром Кудрявцевым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Черепановского района.

Александру было всего 20 лет. С 2020 по 2022 год он служил в армии. Сибиряк отправился в зону СВО добровольцем в августе прошлого года, однако 14 октября погиб.

Траурная церемония прощания с Александром состоится в воскресенье, 22 октября, с 10:30 до 12:00 в Искровском СДК.

Напомним, в ходе СВО погиб боец из Новосибирской области Александр Демин.