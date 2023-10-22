В России дважды индексируют пенсии в 2025 году

Одной индексации пенсионных выплат в год стало, очевидно, недостаточно, чтобы обогнать темпы инфляции, поэтому правительство РФ приняло решение о двойном увеличении российских пенсий.

Официальные данные, опубликованные в заключении Счетной палаты к законопроекту «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», гласят о постепенном повышении среднего уровня пенсий в РФ до 25 590 рублей. Достичь этого, по задумке федеральных властей нашей страны, возможно лишь при помощи двойной годовой индексации, сообщает ТАСС.

По мнению главы Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова, новая система повышения пенсий поможет догнать инфляционные процессы в экономике страны: «Проект российского бюджета предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Увеличение составит двойное значение: 4,5% и 2,2% в 2025 году, а также 4% и 2,3% в 2026 году», пояснил чиновник в ходе недавнего выступления в Совете Федерации.

В Госдуме обратили внимание граждан РФ, что с 2025 года традиционная январская индексация пенсий будет отменена из-за того, что зачастую не соответствует реальному уровню инфляции, поскольку рассчитывается предварительно и закладывается соответственно прогнозируемому годовому проценту.

Проще говоря, с 2025-го первая в году индексация будет начисляться в феврале и соответствовать реальному проценту.