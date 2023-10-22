В России заявили о повышении пенсий и зарплат в 2024 году: кого затронут изменения

Правительство РФ запланировало ряд поэтапных повышений базовых выплат: пенсий, пособий и заработной платы бюджетников в грядущем 2024 году. Портал «Сиб.фм» публикует полный список категорий российских граждан, которые могут рассчитывать на увеличение своих доходов в будущем году.

В федеральном бюджете-2024 выплаты на индексацию зарплат и пенсий распределяются равномерно по календарному году, цитирует слова специалиста по финансам Максима Гладкова сетевое издание «RT». По его мнению, такая схема индексаций позволит увеличить пенсионное обеспечение всех российских пенсионеров и ежемесячный заработок бюджетников. Ниже подробности.

· С 01.01.2024 г. на 7,5 % вырастут страховые пенсии по старости 32,6 миллионов неработающих пожилых россиян. Прирост составит на 1 628 рублей в месяц и достигнет среднего уровня по стране — 23 405 рублей.

· С 01.01.2024 г. на 7,5 % поднимутся социальные пенсии (инвалиды и пенсионеры с ОВЗ, ветераны, дети-сироты и те пенсионеры, у кого не хватило стажа и пенсионных баллов для страховой пенсии).

· С 01.01.2024 г. вырастут на 9,8 % заработные платы специалистов здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры, а с 01.10.24 г. увеличатся зарплаты других категорий бюджетников и работников социальной сферы.

· С 01.01.2024 г. индексируются на 9,8 % ассигнования на оплату труда категорий, охваченных майскими указами 2012 года: работники учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки.

· С 01.10.2024 г. на 4,5 % повысятся пособия по возрасту для военных пенсионеров (оклады действующих военнослужащих проиндексируют на 10,5 %).