В Сибири отец до смерти забил полугодовалого мальчика

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после убийства ребёнка.

В Кемеровской области младенец погиб после жестокого избиения. Об этом пишет Shot.

По данным издания, трагедия произошла в городе Мыски. Полугодовалый мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в местную больницу: у него была закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, контузия, а также ушибы легких и ягодиц. Его госпитализировали в Областную детскую больницу в Кемерово, где его поместили в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ребёнка из-за отека головного мозга.

Известно, что ребенка не успела забрать опека — его старших братьев изъяли из семьи, так как их мать лишили родительских прав.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Следователи выяснили, что мальчик находился дома под присмотром его 36-летнего отца. Мать в то время находилась в больнице.

Отец отрицает свою вину. Следы преступления изучаю эксперты. Если вина мужчина подтвердится, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее он уже имел судимость за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. Мать ребенка также имеет судимость за неуплату алиментов.



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