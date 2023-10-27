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вчера 21:35
общество

Более 17 млрд рублей выделили власти РФ для поддержки многодетных семей

Фото: freepik

Власти РФ выделили многодетным семьям дополнительно 17 млрд рублей на компенсацию ипотечных платежей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он рассказал, что мера поддержки направлена для семей, у кого после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

«Если они решили взять ипотечный кредит, то могут получить выплату в размере до 450 тысяч рублей и использовать ее для погашения займа», — рассказал Мишустин.

Мишустин добавил, что правительство приняло решение выделить на эту программу дополнительно более 17 млрд рублей. Такая мера поддержки позволит помочь около 38 тысячям семей.

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Алёна Мищенко
Журналист

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