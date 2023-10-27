Большинство россиян с детьми проведут осенние каникулы в Краснодарском крае

С завтрашнего дня в российских школах начнутся первые в этом учебном году осенние каникулы. Они продлятся с 28 октября по 6 ноября.

В этот период российские семьи планирут отправится на отдых за пределы своих регионов.

Как сообщают «Известия» семыми популярными направлениями для отдыха, по данным сервиса «Слетать.ру» стал Краснодарский край — 43% бронирований.

Около 17% россиян собираются на отдых в Подмосковье, в Санкт-Петербург — 7% семей, в Кавминводы — 6%. Калининград и Дагестан по 4%.

Через туроператора «Алеан» экскурсионные туры выбрали в Санкт-Петербург, Казань, Москву и Нижний Новгород.

Путешествие в Санкт-Петербург включает посещение Эрмитажа, Кронштадта, Павловска, Петергофа и Царского Села. В среднем туры составлены на три и пять дней.