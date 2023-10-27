Депутат Госдумы предложила россиянкам делать аборты при согласии отца ребенка

Депутат Госдумы Вероника Власова предложила проводить аборты при согласии не только матери, но и отца в зарегистрированном браке. Такое предложение было озвучено круглом столе по теме прерывания беременности.

Депутат отметила, что такие поправки необходимо внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Каждая женщина и семья самостоятельно решают вопрос о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца, если пара состоит в зарегистрированном браке», — выступила с предложением Власова.

Она добавила, что в случае с несовершеннолетней беременностью, аборты следует проводить с согласия одного из родителей.

Депутат также предложила проводить искусственное прерывание беременности по желанию женщины на сроке до 8 недель, в том числе после обязательного УЗИ и проверки сердцебиения плода матери.

Отметим, что в настоящее время законодательством такой срок определяется до 12 недель.