Президент Белоруссии Лукашенко назвал способ прекратить войну в Израиле

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что война на Ближнем Востоке может завершиться в том, случае, если будет создано государство Палестина, передает белорусское агентство «Белта».

По словам Лукашенко, соответствующее решение уже было принято в 1947 году.

«Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение», — сказал Александр Лукашенко.

Он уточнил, что для перемирия необходимо указать Израилю и Палестине, где находятся границы их государств.