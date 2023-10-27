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вчера 21:57
политика

Президент Белоруссии Лукашенко назвал способ прекратить войну в Израиле

Фото Telegram-канала «Подъём»

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что война на Ближнем Востоке может завершиться в том, случае, если будет создано государство Палестина, передает белорусское агентство «Белта».

По словам Лукашенко, соответствующее решение уже было принято в 1947 году.

«Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение», — сказал Александр Лукашенко.

Он уточнил, что для перемирия необходимо указать Израилю и Палестине, где находятся границы их государств.

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Алёна Мищенко
Журналист

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