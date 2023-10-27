Самый высокий человек России Павел Подкользин баллотируется в горсовет Новосибирска

Баскетболист Павел Подкользин, самый высокий человек в России с ростом 226 см, собирается участвовать в выборах депутатов новосибирского горсовета.

Мужчина представит партию «Справедливая Россия — за правду». Он выдвигается по бывшему округу Хельги Пироговой.

Подкользин был центровым в баскетбольном клубе «Новосибирск». Он является мастером спорта, победителем чемпионата и кубка России, а также одним из десяти россиян, которые играли в NBA.

Довыборы в горсовет по округам №40 и 49, которые состоятся 17 декабря.

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