Синий свет от экрана: ученые назвали ежедневную привычку, которая ускоряет старение

Американские ученые из Университета штата Орегон определили, какая ежедневная привычка приближает преждевременное старение, передает «Доктор Питер».

Выяснилось, что негативное влияние на организм оказывает синий свет экрана от смартфонов, телевизоров, планшетов, монитора компьютера или ноутбука.

«Чрезмерное воздействие синего света влияет на нашу основную клеточную функцию и приводит к раннему старению», — заявили специалисты.

Ученые сделали данный вывод на основе проведенного исследования на плодовых мушках. Строение генома дрозофил схоже с геномом человека почти на 80%.

Синий цвет оказывал негативное воздействие на основные клеточные функции и приводил к преждевременной гибели. Это вызвало преждевременное старение плодовых мушек.

При этом ученые отмечают, что человек получает меньше подобного синего света, чем во время эксперимента получали мушки, однако результаты исследования должны насторожить людей, которые хотят продлить свою молодость и сохранить организм здоровым.

Ученые ркомендует минимизировать использование гаджетов.