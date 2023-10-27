Суд отказал главе организации-иноагента в иске против мэрии Новосибирска из-за митинга

В Центральном районном суде рассмотрели иск, который подал глава новосибирского отделения организации-иноагента «Мемориал»* Александр Рудницкий: ему запретили провести митинг, посвящённый Дню политзаключённых.

В Центральный районный суд с иском обратился Александр Рудницкий, который возглавляет новосибирское отделение Правозащитного Центра «Мемориал»*. Он заявил, что 16 октября направил в мэрию Новосибирска уведомление об организации митинга. Рудницкий планировал провести акцию в память о жертвах политических репрессий. Она должна была состояться 30 октября в Нарымском сквере.

«Мэрией Новосибирска Рудницкому А.Л. был дан ответ, в котором было предложено о возможном совместном проведении публичных мероприятий, а именно предложено провести совместные публичные мероприятия в форме митингов по привлечению внимания ко дню памяти жертв политических репрессий на площадке у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере и у здания 4 по улице Ильича»,

- рассказали в Центральном районном суде.

В связи с этим в суде иск отклонили, так как ничьих законных интересов мэрия Новосибирска не нарушила, предложив альтернативу для проведения мероприятия.

Также, напомним, что сегодня Сиб.фм писал про активиста из Новосибирска Сергея Волкова, который призывал помочь осуждённой за фейки о российской армии журналистке Марии Пономаренко, и за это был оштрафован на 20 тысяч рублей, и тоже Центральным районным судом.

*Правозащитный Центр «Мемориал» в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.