Ученые из Бразилии разработали вакцину, которая блокирует действие кокаина

Бразильские ученые разработали препарат для наркозависимых, который блокирует приятные ощущения после употребления кокаина. Об этом сообщает Daily Mail.

Препарат Calixcoca был протестирован на мышах. Ученые выяснили, что он запускает иммунный ответ организма, который блокирует воздействие наркотика на мозг человека и предотвращает эйфорию, галлюцинации, вялость.

Благодаря вакцине иммунная система вырабатывает антитела, которые прикрепляются к молекулам наркотических веществ в крови. Из-за этого молекулы становятся больше и проникают в мезолимбический путь мозга, который известен, как система вознаграждения.

В настоящее время ученые изучают оптимальную дозировку вакцины. Затем препарат начнут тестировать на людях. По словам исследователе, уже более трех тысяч человек заявили о своем желании стать добровольцами для участия в клинических испытаниях.