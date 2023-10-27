В Новосибирске пациент психбольницы напал с шуруповёртом на сотрудницу и сбежал

В Новосибирске пациент психбольницы напал с шуруповёртом на сотрудницу, после чего сбежал. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Siberia.

По предварительным данным, вчера, 26 октября, вечером 36-летний Виталий Боровик с помощью шуруповёрта пытался задушить медработницу в подсобке психиатрической больницы на Владимировской. У женщины рваная рана шеи и ушиб головы. Ее госпитализировали.

Нападавший сбежал. Сейчас его ищут. Мужчина родом из Черепаново.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку под Новосибирском.