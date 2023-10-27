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вчера 19:02
общество

В Новосибирске произошел сбой в терминалах и банкоматах Сбербанка

Фото: Pexels.com

Пользователи также испытывают трудности со входом в приложение «Сбербанк онлайн».

В Новосибирске произошел сбой в терминалах и банкоматах Сбербанка. Об этом Сиб.фм сообщили читатели.

«Я в магазине сейчас была. Терминалы перестали работать. После оплаты ошибку выдает. Только 1 терминал работал, через него рассчитались», — сообщил один из читателей.

Также люди не могут войти в приложение «Сбербанк онлайн». При попытке войти в приложение, клиентам пишут, что нет соединения с интернетом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что российский Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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