Пользователи также испытывают трудности со входом в приложение «Сбербанк онлайн».

В Новосибирске произошел сбой в терминалах и банкоматах Сбербанка. Об этом Сиб.фм сообщили читатели.

«Я в магазине сейчас была. Терминалы перестали работать. После оплаты ошибку выдает. Только 1 терминал работал, через него рассчитались», — сообщил один из читателей.

Также люди не могут войти в приложение «Сбербанк онлайн». При попытке войти в приложение, клиентам пишут, что нет соединения с интернетом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что российский Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15%.