В Новосибирске разработали технологию водно-лазерной резки без лишнего тепла

В Новосибирском государственном техническом университете разработали прототип установки водно-лазерной резки, предназначенной для раскроя листовых материалов с минимальным воздействием тепла. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Магистрант кафедры самолето и вертолетостроения факультета летательных аппаратов Илья Бадин является автором данной разработки. По его словам, новая технология, которая включает в себя помещение лазерного луча в ламинарную струю воды, снижает тепловое воздействие на материал при резке и уменьшает расфокусировку лазерного луча.

Бадин также отметил, что данная технология имеет потенциал применения не только в авиационной промышленности, особенно при работе с алюминиевыми листами, но также в области резки магнитопроводов, обработки керамики, огранки драгоценных камней, резки высокопрочных материалов и закаленной стали, а также заточки режущих инструментов.

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