В Новосибирской области снизилось число заболеваний ВИЧ-инфекцией

В Сибирском федеральном округе сократилось число заболеваний ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили на научно-практической конференции в Новосибирске.

В 2020 году количество случаев заболевания ВИЧ составляло 63 на 100 тысяч населения, в то время как в 2022 году этот показатель снизился до 47,7. Одновременно охват медицинских исследований увеличился с 29,8% до 33,2% в прошлом году. Это привело к значительному уменьшению числа заболевших в сравнении с 2019 годом до 1,8 раза в 2022 году.

Кроме того, число смертей от ВИЧ-инфекции также снизилось с 24,2 на 100 тысяч населения в 2020 году до 16,6 в 2022 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области во второй больнице прокуроры не нашли нужного медоборудования.