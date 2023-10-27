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вчера 20:32
общество

В Новосибирской области снизилось число заболеваний ВИЧ-инфекцией

Фото: Pexels.com

В Сибирском федеральном округе сократилось число заболеваний ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили на научно-практической конференции в Новосибирске.

В 2020 году количество случаев заболевания ВИЧ составляло 63 на 100 тысяч населения, в то время как в 2022 году этот показатель снизился до 47,7. Одновременно охват медицинских исследований увеличился с 29,8% до 33,2% в прошлом году. Это привело к значительному уменьшению числа заболевших в сравнении с 2019 годом до 1,8 раза в 2022 году.

Кроме того, число смертей от ВИЧ-инфекции также снизилось с 24,2 на 100 тысяч населения в 2020 году до 16,6 в 2022 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области во второй больнице прокуроры не нашли нужного медоборудования.

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Игорь Кириченко
Журналист

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