Врач-дерматолог Машкова объяснила, какие родинки могут перерасти в рак

Родинки могут перерасти в онкологические заболевания. Из них возникает около 20-30% меланом. Об этом предупредила врач-дерматолог Ольга Машкова.

Она отметила, что количество родинок определяется генетикой. Они появляются при рождении остаются на всю жизнь, а начнают активно формироваться у подростков в период полового созревания и под воздействием ультрафиолетовых лучей.

По словам врача, с родинками необходимо быть аккуратными, так как они могут быть как доброкачественные, так и злокачественные. Однако большая часть из них на еле человека не опасны для здоровья, но лучше удостовериться и обратиться к специалисту.

Особое внимание следует обратить на травмированные родинки. При травме их следует обработать хлоргексидином, а затем обязательно провестиисследование у специалиста. Такие родинки могут перерождаться в злокачественные новообразования.

Врач подчеркнула, что при риске развития меланомы, у человека будет возможность начать лечение. Беспокойство должны вызывать родинки, которые изменили цвет или края стали нечеткими, также если прикосновение вызывает дискомфорт и боль. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу.

«Меланома, выявленная на ранней стадии, хорошо поддается комплексному лечению. Это может быть хирургическое удаление образования, назначение химиотерапии для удаления патологических клеток, а также средства для поддержки иммунитета», — объяснила Машкова изданию РИАМО.