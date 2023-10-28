5 атмосферных фильмов, чтобы посмотреть в холодные выходные

Российские психологи рекомендуют избавляться от осенней хандры при помощи кинофильмов. Портал «Сиб.фм» собрал пять лучших фильмов, согревающих душу в осеннее ненастье.

1. «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО», 2013

Историю британской семьи, в которой все мужчины обладают способностью перемещаться во времени, снял автор «Дневников Бриджит Джонс» Ричард Кертис, а значит кинолента подарит зрителям атмосферу уютного осеннего Лондона и, конечно, пронзительную историю любви.

2. «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ», 2003

Уютные клетчатые пальто главных героинь, откровенные диалоги о женской судьбе подарит непередаваемое настроение прохладного осеннего дня, а сюжет расскажет о школьной преподавательнице в исполнении Джулии Робертс, которая учила своих студенток внутренней свободе и жажде жизни.

3. «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ», 2001

Тёплая и уютная мелодрама, которая заставит поверить в чудо – родственные души существуют и встречаются рано или поздно. Трогательная историю страсти и верности с великолепной Шарлиз Терон и неподражаемым Киану Ривзом – самый походящий вариант для осеннего вечера.

4. «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ», 2000

Всего одна встреча может перевернуть мир убеждённого холостяка в исполнении Ричарда Гира и превратить его в верного и любящего мужа, повествует это кинокартина. Осенняя листва Центрального парка, нью-йоркские улицы и юная Вайнона Райдер станут идеальными элементами одного из самых ярких осенних фильмов.

5. «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ», 2016

Нью-Йорк начала 30-х годов, мистические существа и неповторимая атмосфера осенней вселенной Гарри Поттера — идеальная кинолента для октябрьского вечера. Фильм снят по сценарию Джоан Роулинг и рассказывает предысторию о мире магов.