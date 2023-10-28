Неоднократно выраженная президентом РФ позиция Кремля, осуждающая проявления терроризма и требующая прекращения огня на Ближнем Востоке, возмутила израильское правительство.

Израиль настолько возмущён миротворческой позицией России, что его МИД выразил открытое недовольство послу РФ Анатолию Викторову и призвал Москву занять «более сбалансированную» позицию по войне с ХАМАС, пишет издание «The Times of Israel».

Глава нашего государства неоднократно заявлял с высоких трибун о твёрдом желании России создать два независимых государств: «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», пояснял Путин.

Пресс-секретарь российского лидера также подтвердил, что Россия и Израиль ведут регулярный и интенсивный диалог, постоянно обмениваются мнениями и позиция российской стороны весьма последовательна: «Мы осуждаем все проявления терроризма, соболезнуем родственникам и близким погибших. Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев», сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с РБК.

Но, похоже, израильтян такой расклад не устраивает и они предпочитают разжигать агрессию на Ближнем Востоке при активной поддержке США, которая также славится своей «боевой» позицией.