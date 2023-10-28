Израиль восстаёт против своего лидера: 80% населения винит Нетаньяху в войне

Премьер Израиля утратил общественное доверие и опасается подписывать план наземной операции в секторе Газа.

Опрос израильтян, проведённый на днях экспертами «The Lazar Institute», дал неожиданные результаты – подавляющее количество опрошенных (80%) обвинили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в том, что он не предотвратил нападение группировки ХАМАС. Но при этом немалое количество (65 %) поддержали наземное наступление на сектор Газа.

Сам Нетаньяху находится в полной растерянности и очевидно был не готов к такому повороту событий. Чиновник отказался подписывать план наступления, цель которого уничтожение группировки ХАМАС, поскольку опасается обвинений в случае ошибки. Поэтому он решил дождаться единодушного согласия чрезвычайного правительства, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Однако и этот поступок изрядно разозлил соотечественников, а особенно старших офицеров, которые уже рвутся в бой. К слову, разногласия и подозрительность между премьером и военным руководством возникли ранее, когда политические власти Израиля запретили командованию армии приносить на заседания записывающие устройства.

Отметим, что экс-премьер Израиля Эхуд Барак также возложил на Нетаньяху ответственность за нынешний кризис, назвав нападение 7 октября 2023 года «величайшим провалом в истории Израиля». Он уверен — нынешнее правительство виновато в том, что не смогло защитить жизни граждан.