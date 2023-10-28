Какой праздник 28 октября: приметы, что можно и нельзя делать в этот день

Ищите комаров в этот день, призывает народная примета, согласно которой уборка этого дня привлечёт в дом страшных кикимор.

28 октября по народному календарю – день Ефимия Осеннего Ефимия Пчельника (имя связано с преподобным Евфимием Солунским, чью память чтит православная церковь в этот октябрьский день).

Согласно преданьям старины глубокой, начиная с 28 октября темные силы становились активными и вредили людям, а кикиморы так и вовсе мешали в хозяйстве и работе по дому. Потому наши предки откладывали тяжелую работу на другие дни месяца, а хозяйки даже не затевали уборку в доме. Тем, кто осмеливался нарушить эти каноны, злобные кикиморы рвали шторы и занавески на окнах, разливали по полу воду и били посуду.

Доброй приметой этого дня считалась смена постельного белья – это привлекало положительные перемены в жизни домочадцев. Также рекомендовалось 28-го октября много смеяться, рассказывать шуточные истории, а также веселиться как семьей, так и вместе с гостями.

Из погодных примет особо точно срабатывало появление комаров в этот день (подобное не редкость в тёплые осени), что предвещало мягкую зиму. Также чистое, голубое небо 28-го октября обещало хорошую погоду ещё на несколько дней вперёд.