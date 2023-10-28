Медведь из новосибирского зоопарка поехал на празднование дня рождения ХК "Сибирь"

Сегодня, 28 октября, в Новосибирске на площадке нового ЛДС "Сибирь-Арена" состоится празднование дня рождения ХК "Сибирь" – туда отправляется медведь из зоопарка имени Ростислава Шило.

Уже началась подготовка к празднованию дня рождения ХК "Сибирь". Одним из приглашённых на "Арену-Сибирь" гостей стал медведь Миша из Новосибирского зоопарка. О том, как маскота пригласили на праздник был снят ролик, который появился в телеграмм-канале зоопарка.

«Сегодня нашему Мише позвонил Снеговик и позвал завтра на день рождения ХК «Сибирь». Ждите завтра Мишу на ЛДС! Напоминаем, что вы также можете сделать яркие фотокарточки у фотозоны зоопарка, которая расположена на стадионе, у входов А9, А10″, — подкрепляется видео сообщением от сотрудников зоопарка.

Празднование дня рождения ХК "Сибирь", которому исполняется 61 год, начнётся в субботу в 15.30.

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