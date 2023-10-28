Появились подробности смерти рэпера из Новосибирска Артёма Гейко

Вчера, 26 октября, в Новосибирске скончался рэпер Артём Гейко. Об этом сообщила его сестра во «Вконтакте».
На артиста напали в 2019 году. Парень сильно пострадал и впал в кому. Несмотря на тяжелые последствия, музыкант активно восстанавливался, изучая снова навыки ходьбы и речи. Он также активно занимался музыкой, бизнесом и спортом, выпустив видеоклип в 2022 году.
За несколько дней до своей кончины, Артём Гейко поделился в социальной сети информацией о покупке попкорна в США с целью его перепродажи.
Среди его знакомых распространилась информация о финансовых трудностях музыканта. У него заметили депрессивные посты на странице.
Точная причина смерти пока остается неясной.
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