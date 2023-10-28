ЦСКА обыграл хоккейный клуб «Сибирь» со счётом 6:3 в матче КХЛ

В матче КХЛ, который проходил в Новосибирске 28 октября, ЦСКА обыграл ХК «Сибирь» со счётом 6:3.

Московский клуб ЦСКА одержал победу со счетом 6:3 в матче с Новосибирским клубом «Сибирь».

От новосибирского клуба шайбы забросили Владимир Бутузов, Артем Михеев и Энди Андреофф.

Сейчас ЦСКА с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Сибирь» располагается на восьмой строчке Востока с 25 очками.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что хоккеисты ХК «Сибирь» переоделись в персонажей фильма «Операция Ы». В социальной сети «ВКонтакте» в группе хоккейного клуба «Сибирь» появились фотографии хоккеистов, которые решили в буквальном смысле примерить на себя роль персонажей из фильма «Операция Ы».