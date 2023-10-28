Тысячи россиян призвали в ЦАХАЛ: мобилизуют ли на войну Слепакова* и Галкина*

Тысячи репатриантов из России, Украины и Беларуси призваны в израильскую армию для защиты её интересов в конфликте с Палестиной. Однако некоторые артисты и музыканты оказались негодными к военной службе по ряду причин.

Всего 48 часов потребовалось Израилю, чтобы мобилизовать 300 000 резервистов, снабдить обмундированием и оружием, а также сформировать боевые подразделения. В число новобранцев попали тысячи репатриантов с двойным гражданством и мигрантов из СССР.

По израильским законам, мужчины числятся в резерве до 40 лет, женщины — до 38, а боевые офицеры до 45 лет. При этом, людей без израильского паспорта в ЦАХАЛ не призывают, пояснил дипломат, израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

По его словам, в списки резервистов, подлежащих мобилизации на случай войны, заносят только тех репатриантов из других стран, которые ранее прошли срочную службу в рядах израильской армии, пишет портал Ньюс.ру.

Что касается таких известных россиян, как Максим Галкин, выразивший на словах готовность защищать Израиль (признан в РФ иноагентом с 16.09.2022 года), Семён Слепаков (Минюст РФ признал его иноагентом с 14.04.2023 года), Андрей Макаревич (с 02.09.2022 года признан иноагентом в РФ) и другие артисты, имеющие гражданство Израиля, то они не соответствуют условиям мобилизации по возрасту и ввиду отсутствию срока срочной службы в армии Израиля.